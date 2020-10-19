Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi
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Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi

19.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:48
Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi

Şimdi Menajerimi Ara dizisinden başrol oynayan Fatih Artman, kız arkadaşının kullandığı araçta objektife takıldı. Başarılı oyuncu, yanına gelen muhabirlerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Çınar karakterini canlandıran Fatih Artman, önceki akşam kız arkadaşıyla Etiler'de görüntülendi.

Kız arkadaşının kullandığı araçta objektife takılan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çift bir marketten alışveriş yaptıktan sonra oradan hızlıca ayrıldı.

Fatih Artman kız arakdaşıyla görüntülendi

Kaynak: Hürriyet

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