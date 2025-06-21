Fatih Altaylı neden gözaltına alındı, ne dedi?

Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Detaylar...

FATİH ALTAYLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.