Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te yayınlanan Teke tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Meral Akşener, "8 aylık Bakanlık süreciniz boyunca ne yaptınız?" sorusuna, "Ben mağdurun yanında oldum. Milli iradeye itiraz edenlerin karşısında oldum. O günün otoritesiyle ters düştüm" şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına konuk oldu.

Fatih Altaylı, 1996 ve 1997 yılları arasında merhum Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükümetinde 8 ay İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener'e, "Bakanlık döneminizde ne yaptınız?" diye sordu.

Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"MİLLİ İRADEYE İTİRAZ EDENLERİN KARŞISINDA OLDUM"

Ben mağdurun yanında oldum. Milli iradeye itiraz edenlerin karşısında oldum. O günün otoritesiyle ters düştüm. Mesela bana şu soru hep sorulur; 'Sayın Erdoğan'la o dönem yakındınız şimdi niye değilsiniz?' diye. Örnek olurken de Sayın Erdoğan'ın hapse girerken göstermiş olduğum tutumdan bahsedilir. Ben de derim ki, Sayın Erdoğan'ın bir şiir okuduğu için hapse gönderilmesini haksız buldum. Sayın Erdoğan seçilmiş bir belediye başkanıydı ve seçilmiş belediye başkanı milli iradenin tecellisiyle seçilir. Bu milli iradenin yok farz edilmesini yanlış buluyorum. Bugün de yanlış buluyorum. Onun için yanında oldum. O devrin güçlüleriyle ters düştüm.

"MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVALARI YANLIŞ BULUYORUM"

Bugün niye tersiz? Ben yine aynı yerdeyim. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na açılan davaları yanlış buluyorum. Ben her zaman mazlumdan yana olmuşumdur ve otoriteyle kavga etmişimdir. Ama söylemeye çalıştığım şey şu, o zamanlar "Güçlünün hukuku yerine haklının hukuku" derdik biz. Güçlünün hukukunu kuruyor ve milli iradeyi bugün Erdoğan kendisi yok sayıyor. Bunun için karşısındayım.