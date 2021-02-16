Fatih Altaylı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Fatih Altaylı hayatı nedir?

Türk gazeteci, haber sunucusu ve köşe yazarı olan Fatih Altaylı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Fatih Altaylı hayatı ve biyografisi nedir?

Türk gazeteci, haber sunucusu ve köşe yazarı olan Fatih Altaylı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Fatih Altaylı hayatı ve biyografisinedir? İşte detaylar haberimizde...

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı (d. 1963, Van), Türk gazeteci, haber sunucusu ve köşe yazarı. Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Kolejinde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesinde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisâdî ve İdârî Bilimler Fakültesine bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokuluna geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'in kurucu kadrosu arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve "Teke Tek" programına başladı. Ayni dönemde Hürriyet gazetesinde de yazmaya başladı. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır. 2002 yazında Kanal D'nin haber yayın yönetmenliğine atandı. 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı ve 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv'ye geçti ve köşe yazılarına da Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı. TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.

TMSF'nin Sabah gazetesine ve atv'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur. 2009 yılının Ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Altaylı, Haberturk.com internet sitesinde köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir. Altaylı'nın Habertürk TV'de sunuculuğunu yaptığı Teke Tek programı halen yayınlanmaktadır.

Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

Cumhuriyet (1982-1986)

Güneş (1986-1992)

Hürriyet (1995-2005)

Sabah (2005-2007)

Habertürk

ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

Kanal D (1995)

Show TV (1995-1996)

Kanal D (1996-2005)

Cine5 (2000-2002) (ortak yayın)

atv (2005-2007)

Kanal 1 (2007-2008)

Habertürk (2008-günümüz)