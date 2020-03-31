Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
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Fatih Altaylı, Habertürk, Magazin, Güncel

Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

Gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere, "3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var, hayat tabi eve sığar! Öyle eve babam da sığar" diyerek tepki gösterdi.

31.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:15
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere tepki gösterdi.

"55 METREKAREDE 6 KİŞİ YAŞIYORSAN HAYAT EVE DAHA ZOR SIĞIYOR"

Altaylı, yaptığı açıklamada, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

Haberin Videosu:

Gazeteci Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti

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Haber Yorumları (7)
500
ESNAF: kira giderleri ne olacak sahi ev iş yeri kiraları
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YAŞAR: vatan millet nutukları ile milleti bu hale getirenler utansın
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CAVİT: adam gibi adamsın dogrusun fatih altaylı.
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ALTAN BERK: Fatih Altaylı olayı saptırma ne anlatmaya çalışıyorsun? 55 metre karede yaşanda 500 metre karede yaşayanda sokağa çıkmayacak
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UYGUR: Ne yani herkes dışarda gezsin de korona herkese bulaşsın mı yani? Hayat tam anlamıyla felç mi olsun! Kolay değil ama buna mecburuz bay baylar bayanlar!
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GÖZLEM: Bazı hayatları 2 metre kare mezara sığdıranlar utansın.
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YANİ: Sn altaylı 55 m2 evde gecekonduda oturuyor:)))
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500
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