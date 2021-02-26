fastPay Wildcats YouTube 'da 1.5M izlenmeye ulaştı

Go Wild takım şarkısı kısa bir süre içinde 1.5 milyon görüntülenmeye ulaştı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats YouTube'da paylaştığı Go Wild videosu 1.5 Milyon görüntülenmeye ulaştı.

1 Ocak 2021 tarihinde "Turaç Berkay - Go Wild feat. " başlığıyla paylaşılan video neredeyse 1.5 ay gibi kısa bir süre içinde 1.575.307 görüntülemeye ulaştı.

Prodüktörlüğünü Turaç Berkay'ın yaptığı şarkının video klibi Mustafa Özen tarafından yönetilmiş. Sözlerin Doğukan Oltulu ve MoneyPill8 tarafından yazıldığı şarkının teknik tarafında ise Studio DMI Las Vegas'dan Luca Pretolesi tarafından yapılmış.

3 dakika 18 saniye uzunluğundaki parçaya aşağıdaki eklentiyi kullanarak veya tıklayarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/CU0Cr7lmpxU#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros