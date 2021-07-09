fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu!

Tebrikler .KickingMachinee !

Bulunduğu her oyunda başarılarıyla gündeme gelen espor organizasyonu fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu.

Ülkemizi Avrupa espor sahnesinde temsil eden organizasyonlar ve oyuncularımız gün geçtikçe artmaya devam ediyor. fastPay Wildcats TEKKEN oyuncusu Hakan "KickingMachinee" Doğan aldığı galibiyetlerle ülkemizi Avrupa İkincisi yaptı. Organizasyon, duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle .

Playerbros ekibi olarak öncelikle fastPay Wildcats'i ardından Hakan "KickingMachine" Doğan'ı tebrik ediyoruz. Bayrakları gelecek turnuvalarda astırmanız dileğiyle!

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Kaynak: Playerbros