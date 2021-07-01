fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı!

fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fastPay Wildcats yeni TFT oyuncusunu duyurdu!

Kazandığı sayısız şampiyonlukla ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı. Organizasyon, Sefa "Rubic" Koşargelir ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

TFT oyuncularımıza yeni bir isim eklendi. fastPay Wildcats'e hoş geldin Rubic!

Organizasyon yaptığı yeni transfer paylaşımıyla sosyal medya kanallarında büyük bir hit aldı. Taraftarların da bu transferden oldukça memnun olduklarını bu istatistikler üzerinden yorumlamak mümkün.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Sefa "Rubic" Koşargelir'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Şevval Şahin Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:09:41. #1.16#

title