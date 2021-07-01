fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı!

fastPay Wildcats yeni TFT oyuncusunu duyurdu!

Kazandığı sayısız şampiyonlukla ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Rubic ile anlaştı. Organizasyon, Sefa "Rubic" Koşargelir ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

TFT oyuncularımıza yeni bir isim eklendi. fastPay Wildcats'e hoş geldin Rubic!

Organizasyon yaptığı yeni transfer paylaşımıyla sosyal medya kanallarında büyük bir hit aldı. Taraftarların da bu transferden oldukça memnun olduklarını bu istatistikler üzerinden yorumlamak mümkün.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Sefa "Rubic" Koşargelir'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros