fastPay Wildcats LoL: Wild Rift kadrosunu güçlendirdi

Geçtiğimiz haftalarda Saturday Rift Champions etkinliğinde şampiyonluğa imza atarken gördüğümüz fastPay Wildcats, LoL: Wild Rift kadrosunda yaptığı güçlendirmeleri, 27 Eylül Pazartesi gününün akşam saatlerinde taraftarları ile paylaştı.

Yapılan son açıklamaya göre halihazırda Wildcats forması ile mücadele eden Sympbunny, Magenta ve Orion'a Nexus ve Flurry oyuncu olarak, Jeconns baş koç olarak katıldı. Böylece takımın kadrosu tamamlanmış oldu.

Takımın yeni üyelerinin duyurulmasının ardından bir açıklama yapan fastPay Wildcats Menajeri Arda "VoiNn" Açıksöz, "Başımız dik, anlımız beyaz, gençliğimiz var! @coachjeconns'un çok güzel işler başaracağım güvenim tam" sözlerini kullanırken, takıma koç olarak katılan Berkay "Jeconns" Parlar ise düşüncelerini şu sözler ile paylaştı:

"Yeni limanlara yelken açmak için epey geç kalmıştık. Eminim bu serüvende de başarı dolu binlerce hikayeye şahit olacağım. Bana güvenini esirgemeyip bu şansı sunan @RoboGodLoL ve @ManagerVoiNn'e minnettarım"

fastPay Wildcats LoL: Wild Rift kadrosu

Sympbunny

Magenta

Orion

Nexus

Flurry

Jeconns (Koç)

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