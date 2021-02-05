Fastpay Wildcats 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
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Fastpay Wildcats 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

05.02.2021 02:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 02:46
Fastpay Wildcats 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Fastpay Wildcats LoL 2021 kadrosunda kimler var? Fastpay Wildcats kadrosu ve oyuncu isimleri...

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Fastpay Wildcats yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

FASTPAY WILDCATS 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Fastpay Wildcats kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Soner "StarScreen" Kaya

Ormancı : Hakan Mert "Ferret" Çakmak

Orta Koridor : Tolga "Serin" Ölmez

Alt Koridor : Anıl "HolyPhoenix" Işık

Destek : Berk "Farfetch" Badur

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