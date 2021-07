Fast Travel Games'e 4 Milyon Dolarlık Fonlama

Pandemi şartlarının kısmen normale dönmesinin ardından son dönemde oyun dünyasında geliştiricilere dair satış ve fonlama haberlerine sık sık duymaya . Son olarak İsveçli sanal gerçeklik stüdyosu Fast Travel Games, yeni oyunlar geliştirmek için 4 milyon dolarlık fon .

Stockholm merkezli şirket, "sosyal açıdan zengin" sanal gerçeklik deneyimleri yaratmak amacıyla bir grup eski Rovio, EA ve DICE çalışanları tarafından 2016 yılında kuruldu. Şirket daha önce de 2017 yılında A Serisi finansman turuyla 2,1 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

Stüdyo, kapılarını açtığından beri, Oculus, HTC Vive, Valve Index ve Apex Construct, Budget Cuts 2, The Curious Tale of the Stolen Pets ve Wraith: The Oblivion - Afterlife dahil olmak üzere bir dizi PlayStation VR ürünü üzerinde çalıştı.

Twitter'daki kısa bir gönderide Fast Travel, en son yatırım turunun Brightly Ventures tarafından yönetildiğini ve "uzun yıllar boyunca" sanal gerçeklik oyunları yaratmasına izin vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaptığı projeler sonucunda 2.4 milyon dolar elde ettiğini açıklayan şirket, fonlandığı sürece daha fazla ses getirecek projeye imza atabilecek potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Turkmmo