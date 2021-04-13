Fashıon Week İstanbul başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fashıon Week İstanbul başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fashıon Week İstanbul başladı

Melike YAZGILI / Fashion Week İstanbul', bugün dijital ortamda açılış yaptı.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Melike YAZGILI/ Fashion Week İstanbul', bugün dijital ortamda açılış yaptı. 4 gün sürecek olan moda etkinliği Fashion Week İstanbul 16 Nisan Cuma günü sona erecek. Fashıon Week İstanbul'un açılış konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe tarafından gerçekleştirildi.

Fashion Week Istanbul, internet sitesi üzerinden online olarak takip edilebilecek. İlk gününde İstanbul Moda Akademisi tasarımcılarından oluşan 'New Gen by İMA' defilesi sunuldu. Defilede, Aycan Hakalmaz, Avishan Daneshfar, Beyza Eyüboğlu, Essin Barış, Ezgi Yıldırım'a ait koleksiyonlar tanıtıldı. Ardından Mehmet Emiroğlu, ilhamını 'dair' edatından alan koleksiyonunu sahneye taşıdı. Ceren Ocak da, özgür ve stiline güvenen kadınların tarzına bir kez daha ışık tuttu. Niyazi Erdoğan ise, Vecihi Hürkuş'tan ilham aldığı koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sundu. İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE koleksiyonu sunuldu.

TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI kapsamında sergilediği koleksiyonda, "flanöz" kavramından ilhamla sokak modasına yepyeni bir soluk getirdi. LUG VON SIGA'nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış'ın Analog Diaries adlı koleksiyonu da yeni dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza çıktı. Fashion Week Istanbul'un ilk gününün son şovunda ise modaseverlerin karşısına DICE KAYEK koleksiyonu çıktı. Koleksiyonun filmine; Candan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael Cemo Çetin, Yaz Yüceil, Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma Ergeç eşlik etti. 

Fashıon Week İstanbul başladı
Fashıon Week İstanbul başladı
Fashıon Week İstanbul başladı
Fashıon Week İstanbul başladı
Fashıon Week İstanbul başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fashıon Week İstanbul başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:07:10. #1.16#
title