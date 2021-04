Fashıon Week İstanbul başladı

Melike YAZGILI/ Fashion Week İstanbul', bugün dijital ortamda açılış yaptı. 4 gün sürecek olan moda etkinliği Fashion Week İstanbul 16 Nisan Cuma günü sona erecek. Fashıon Week İstanbul'un açılış konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe tarafından gerçekleştirildi.

Fashion Week Istanbul, internet sitesi üzerinden online olarak takip edilebilecek. İlk gününde İstanbul Moda Akademisi tasarımcılarından oluşan 'New Gen by İMA' defilesi sunuldu. Defilede, Aycan Hakalmaz, Avishan Daneshfar, Beyza Eyüboğlu, Essin Barış, Ezgi Yıldırım'a ait koleksiyonlar tanıtıldı. Ardından Mehmet Emiroğlu, ilhamını 'dair' edatından alan koleksiyonunu sahneye taşıdı. Ceren Ocak da, özgür ve stiline güvenen kadınların tarzına bir kez daha ışık tuttu. Niyazi Erdoğan ise, Vecihi Hürkuş'tan ilham aldığı koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sundu. İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE koleksiyonu sunuldu.

TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI kapsamında sergilediği koleksiyonda, "flanöz" kavramından ilhamla sokak modasına yepyeni bir soluk getirdi. LUG VON SIGA'nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış'ın Analog Diaries adlı koleksiyonu da yeni dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olarak karşımıza çıktı. Fashion Week Istanbul'un ilk gününün son şovunda ise modaseverlerin karşısına DICE KAYEK koleksiyonu çıktı. Koleksiyonun filmine; Candan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael Cemo Çetin, Yaz Yüceil, Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma Ergeç eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı