Fas'taki Kitap Fuarında Hattatlar Buluşması

- YEE Rabat Türk Kültür Merkezi standında Türk hattat Hasan Yayla ile Faslı hattatların bir araya gelmesi

Türk hattat Hasan Yayla ile röportaj

Türk hattat Hasan Yayla ve Faslı hattatların yaptıkları atölye çalışması

Faslı hattat Muhammed Emzel ile röportaj

Tezhip sanatçısı ve hattat Siham Girvat ile röportaj Fas'ta 24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi standında, Türk hattat Hasan Yayla ile Faslı hattatlar bir araya geldi.

YEE ve Okçular Vakfının düzenlediği kültürel faaliyet kapsamında bir araya gelen hattatlar, YEE standında yaptıkları atölye çalışmasının ardından aharlı kağıda imzalarını attı.

AA muhabirine konuşan Hasan Yayla, merkezi İstanbul'da bulunan Okçular Vakfında hattat olarak görev yaptığını söyledi.

Fas'a, YEE ve Okçular Vakfının ortak projesi kapsamında geleneksel Türk hat sanatını tanıtmak amacıyla geldiğini belirten Yayla, şöyle konuştu:

"Çok güzel karşılandık, fuar ziyaretçileri bize büyük teveccüh gösteriyor. Ayrıca Faslı hattatlar ile bir araya gelme fırsatı bulduk, kendileriyle ortak çalışma ve fikir alışverişinde bulunduk. Fas'ta Türklere ve geleneksel sanatlarımıza büyük bir ilgi var. Fas'ın mutlaka görülmesi ve üzerinde çalışılması gereken ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Fuarda hat sanatına olan ilgilinin yanı sıra Türkçeye karşı da büyük bir alaka var, bunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor."

Buluşmaya katılan Faslı hattat Muhammed Emzel ise bu sanatı Türk hattat Hasan Çelebi'den öğrendiğini aktardı.

Tezhip sanatçısı ve hattat Siham Girvat da hattat buluşmasına çağrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.