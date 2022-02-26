Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı

FIRAT, MALATYA (AA) - Fas'ta, Türkiye'deki bazı vakıf ve devlet üniversitelerini tanıtmak amacıyla düzenlenen fuar, kuzeydeki Kazablanka kentinde başladı.

Kurtuba (Cordoba) Yurt Dışında Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve 2 Mart'a kadar devam edecek fuara, Türkiye'nin Kazablanka Ticaret Müşaviri Mehmet Elbir, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat ile Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerinden temsilciler katıldı.

YEE de fuarda, Türkiye'deki devlet üniversitelerindeki eğitim ve burslarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Fuara, eğitimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen Faslı öğrencilerden yoğun katılım oldu.

YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten beri düzenlenen fuara katılarak Fas'ta gerçekleştirdikleri faaliyetleri tanıttıklarını, Türkiye'deki bursları ve üniversite imkanlarını anlattıklarını söyledi.

Fırat, ayrıca iki ülke arasında bilim alanında iş birliğinin artmasına destek olmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, "Kardeş Fas halkıyla Türkiye arasında iyi ilişkilerin bu tür çalışmalarla daha da gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Öte yandan Kurtuba Yurt Dışında Eğitim Merkezi Müdürü Musab el-Hamdavi de fuarı, Faslı öğrencileri Türk üniversiteleri hakkında bilgilendirme ve onları yurt dışında eğitime teşvik etme amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Fuara katılımcı olarak Türk üniversitelerinin seçilmesinin, Türkiye'deki eğitimin kalitesinin Faslı öğrencileri cezbetmesinden kaynaklandığını kaydeden Hamdavi, bu fuarın, 2015 yılından bu yana Fas'ta Türk üniversitelerinin tanıtıldığı fuarların bir devamı olduğunu aktardı.

Hamdavi, Kazablanka'nın ardından Rabat ve Tanca'da devam edecek fuarla, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin büyük kısmına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'deki üniversitelerde, farklı uzmanlık alanlarında 2 binin üzerinde Faslı öğrencinin eğitim aldığı ifade ediliyor.