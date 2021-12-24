Fas'ta "Kovid-19 aşı kartı zorunluluğuna" karşı protestolar devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta "Kovid-19 aşı kartı zorunluluğuna" karşı protestolar devam ediyor

Fas'ta
AA / Ammar El Khalfi - Haberler | Güncel

Fas'ta avukatlar, hükümetin getirdiği, şehirler arası yolculuk, kamu kuruluşları ve diğer kurumlara girişler için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı başkent Rabat'ta protesto düzenledi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Fas'ta avukatlar, hükümetin getirdiği, şehirler arası yolculuk, kamu kuruluşları ve diğer kurumlara girişler için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı başkent Rabat'ta protesto düzenledi.

Fas'lı avukatlar, mahkeme salonlarına giriş için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı ülkenin çeşitli kentlerinde bir haftadır düzenlediği gösterilere bugün başkent Rabat'ta devam etti.

Farklı kentlerden Rabat'a gelerek gösteriye katılan avukatlar, mahkemelere giriş için aşı kartı uygulamasından vazgeçilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Öte yandan, Fas Avukatlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşı kartı uygulaması kınandı.

Avukatların, aşı kartı karşıtı tutumlarından vazgeçmeyeceği belirtilen açıklamada, adalet alanında ortaya çıkan zorlukların aşılmasında diyaloğun önemi vurgulandı.

Fas'ta hükümetin 18 Ekim'de aldığı, "şehirler arası ulaşım, kafe, restoran, hamam, spor salonları ve mağazalara girişlerde aşı kartı ibraz etme zorunluluğu" kararı, 21 Ekim'de resmen yürürlüğe girmişti.

Hükümetin Kovid-19 aşısı ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title