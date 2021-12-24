Fas'ta "Kovid-19 aşı kartı zorunluluğuna" karşı protestolar devam ediyor

Fas'ta avukatlar, hükümetin getirdiği, şehirler arası yolculuk, kamu kuruluşları ve diğer kurumlara girişler için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı başkent Rabat'ta protesto düzenledi.

Fas'lı avukatlar, mahkeme salonlarına giriş için Kovid-19 aşı kartı ibraz etme zorunluluğuna karşı ülkenin çeşitli kentlerinde bir haftadır düzenlediği gösterilere bugün başkent Rabat'ta devam etti.

Farklı kentlerden Rabat'a gelerek gösteriye katılan avukatlar, mahkemelere giriş için aşı kartı uygulamasından vazgeçilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Öte yandan, Fas Avukatlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşı kartı uygulaması kınandı.

Avukatların, aşı kartı karşıtı tutumlarından vazgeçmeyeceği belirtilen açıklamada, adalet alanında ortaya çıkan zorlukların aşılmasında diyaloğun önemi vurgulandı.

Fas'ta hükümetin 18 Ekim'de aldığı, "şehirler arası ulaşım, kafe, restoran, hamam, spor salonları ve mağazalara girişlerde aşı kartı ibraz etme zorunluluğu" kararı, 21 Ekim'de resmen yürürlüğe girmişti.

Hükümetin Kovid-19 aşısı ve aşı kartı uygulamalarına karşı pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet