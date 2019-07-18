Fas'ta Avrupalı kadın turistleri öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi

Fas'ta, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesine ilişkin davada üç kişi idam cezasına çarptırıldı.

Başkent Rabat'ta Sale Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Abdussamed el-Cud, Yunus Uziyad ve Reşid Afati'nin idam cezasına çarptırılmasına karar verildi. Daha önce suçlarını itiraf eden mahkumların karara tepki göstermedikleri belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle