Fary Cry 6 oynanış videosu bu hafta yayınlanacak!

Ubisoft büyük hayran kitlesine sahip olan Fay Cry 6 için haber niteliğinde yeni bir fragman yayınlandı. Far Cry 6 oyununun oynanış fragmanı 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek Ubisoft canlı yayın etkinliğinde açıklanacak. Far Cry 6 hangi platform için çıkış yapacak? Far Cry 6'nın Türkiye pazarında satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar!