Fary Cry 6 oynanış videosu bu hafta yayınlanacak!
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Fary Cry 6 oynanış videosu bu hafta yayınlanacak!

Fary Cry 6 oynanış videosu bu hafta yayınlanacak!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ubisoft büyük hayran kitlesine sahip olan Fay Cry 6 için haber niteliğinde yeni bir fragman yayınlandı. Far Cry 6 oyununun oynanış fragmanı 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek Ubisoft canlı yayın etkinliğinde açıklanacak. Far Cry 6 hangi platform için çıkış yapacak? Far Cry 6'nın Türkiye pazarında satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Ubisoft'un geliştiriciliğini yaptığı Far Cry 6 ilk olarak 2020 yılının Temmuz ayında duyuruldu. Beklentilerin oldukça yüksek olduğu ve büyük hayran kitlesine sahip Far Cry 6'nın çıkış tarihinin Şubat 2021 olacağı açıklanmıştı. Duyurulan bu haberden kısa bir süre sonra, devam eden COVID-19 salgını nedeniyle oyun ertelendi. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir paylaşım yapılmasada, Ubisoft'un 31 Mart 2022'den önce oyunu piyasaya süreceği biliniyor.

Ubisoft, Far Cry 6'dan ilk oynanış görüntülerinin paylaşılacağı canlı yayının 28 Mayıs Cuma Türkiye saati ile 19:30'da başlayacağını duyurdu.

Giancarlo Esposito'nun baş kötü adam rolünde olduğu Far Cry 6, Yara adında zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennette geçecek. Oyuncular Yara yerlisi Dani Rojas rolünü üstlenerek rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atılacak.

Far Cry 6 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC (Epic Games Store & Uplay) Stadia ve için 31 Mart 2022'den önce çıkacak. Oyun şu an Epic Games Store üzerinden ön siparişle 269 TL'den satışa sunuluyor.

FAR CRY 6: CANLI YAYIN TANITIMI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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