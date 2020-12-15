Faruk Yiğit kimdir? Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit görevi nedir? Faruk Yiğit nereli?

ABD yaptırımları kararıyla gündeme gelen isimlerden biri olan Faruk Yiğit hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit kimdir? Faruk Yiğit Roketsan'da görevi nedir?

Prof. Dr. Faruk Yiğit, ABD'nin aldığı yaptırım kararları sonrası gündeme gelen isimlerden biri oldu. Faruk Yiğit kimdir, nereli?

FARUK YİĞİT KİMDİR?

Prof. Dr. Faruk Yiğit 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi aldı.

1988 yılında ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünde Doktora eğitimine başladı. Bu üniversiteden 1992 yılında Uygulamalı Mekanik alanında Yüksek Lisans ve 1993 yılında Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Aynı üniversitede bir süre doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1993-1995 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1995 yılında Doçent oldu.

1995-2009 yılları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde doçent ve profesör olarak çalıştı. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. Bu görevi 2013 yılına dek sürdürdü. Prof. Yiğit 2010-2013 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2013-2016 yılları arasında Makine Fakültesi Dekanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise Yönetimden Sorumlu Rektör Yardımcılığı yaptı. 2017-2018 yılları arasında TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de danışman ve Savunma Sanayii Başkanlığı Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Yiğit 2018 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığına atandı. Prof. Yiğit, 09.07.2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte ve Roketsan A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.