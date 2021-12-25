Faruk Tınaz'ın toprağa verildiği gün koşan atı, üçüncülük elde etti

ADANA (DHA) - İSTANBUL'da, önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz'ın bugün toprağa verildiği memleketi Adana'da koşan atı, üçüncülük elde etti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Tınaz, gözyaşları arasında toprağa verilirken, bugün kendisine ait atı da Adana'da koşuya çıktı. 3 ve yukarı İngiliz atlarının yarıştığı koşuda Tınaz'ın sahibi olduğu 'Mi Majör' isimli atı, jokey Muhammet Özdemir'in kontrolünde 2 bin metre kum pistte yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Yarışı, jokey İsmail Demir'in bindiği 'Divine Speed' isimli safkan kazandı.