Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım sözleri! 'Bulamazdım' rap şarkı sözleri nelerdir?

Faruk Sabancı & Norm Ender'in birlikte çıkardıkları Bulamazdım şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım sözleri nelerdir? Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım rap sözleri haberimizde.

Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI SİNCİ FEAT. HEJA - AĞIR TAŞLAR SÖZLERİ

[Nakarat]

Bulamazdım

Hakkın var aşka inancımı kaybedebilmek için senden (ey)

Senden iyisini bulamazdım (bulamazdım)

Hakkın var çünkü hayatımı mahvedilmek için senden (ey)

Senden iyisini bulamazdım (bulamazdım)

[Verse]

Bulamazdım yok

Gülüşünü gün yapar uyumazdım

Vede tüm dünya bana dur dese bile

Ben vurgundum sana duyamazdım (duyamazdım)

Bekle geçer gidişi yarattığı kış gibi yaz ve ben her gece yastığa

Bastıra bastıra üstüme örttüm sancılı yas (sancılı yas)

Boş geliyor bana kuytular artık

Hoş geliyordu bu kaygısı korkusu histeri ordusu

Nefesimi anlamsız kılıyor

Kör kuyulara sıkışan son çaremi

Kızgın ateşlerin alevine boğdum

Benzedi küle dönüşen her tanem

Zümrüdüanka'ya yeniden doğdum (yeniden doğdum)

Güçlendim duygusuz olmayı öğrendim

Sadece kendim için yaşamayı egomu silah gibi taşımayı öğrendim

Zaten düzeni bozuk bu kelek bu dönek dünya kime kalacak bilmiyorum

Zevki sefasını yaşıyorum işte ben artık insan sevmiyorum (sevmiyorum)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Faruk Sabancı & Norm Ender - Bulamazdım şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 60 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Ender Eroğlu

Müzik: Faruk Sabancı, Ender Eroğlu

Düzenleme: Faruk Sabancı

Stüdyo: Ozinga Productions, Turquilla Studio

Kayıt & Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kıral

Yaylılar: Istanbul Strings

Ud: Altuğ Öncü

Menajerlik: Seda Öztürkcan, Derya Lebi