Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Faruk Özçelik biyografisi! - Haberler
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Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Faruk Özçelik biyografisi!

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Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Faruk Özçelik biyografisi!

Alınan son dakika haberine göre Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla üç yeni atama kararı yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar Faruk Özçelik kimdir? diye araştırmakta. Peki, Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Faruk Özçelik mesleği nedir? Faruk Özçelik hayatı ve biyografisi nedir?

Resmi gazetede yer alan karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal oldu. Hayatı merak edilen Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Faruk Özçelik mesleği nedir? Faruk Özçelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

FARUK ÖZÇELİK KİMDİR?

Faruk Özçelik 1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet Bölümlerini bitirdi.
Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı görevine getirilmiştir.

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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