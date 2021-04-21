Farkında olmadan tüketilen bazı yiyecekler beyne zarar veriyor
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Farkında olmadan tüketilen bazı yiyecekler beyne zarar veriyor

Farkında olmadan tüketilen bazı yiyecekler beyne zarar veriyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Sağlık

En kıymetli sermayemiz olan beynimiz gün içerisinde farkında olmadan tükettiğimiz yiyeceklerden dolayı zarar görüyor. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda beyne zarar veren yiyecekleri sizler için derledik.

Gün içerisinde tükettiğimiz bazı besinler, vücudumuza zarar verdiği kadar beynimizi de etkiliyor. Farkına varmadan tüketilen ya da yemeklerin içinde olan bazı yiyecekler vücut dengesini bozabiliyor.

Simge Ata, Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan videoda beynin zarar görmesine neden olan besinleri sizler için derledi.

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