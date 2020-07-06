Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek mi, farketmek mi? Fark etmek ne demek?
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Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek mi, farketmek mi? Fark etmek ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "fark etmek". Peki, farketmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek mi, farketmek mi yazılır?

Fark etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre fark etmek mi, farketmek mi? Fark etmek ne demek?
06.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:53

Fark etmek kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, fark etmek TDK'ya göre nasıl yazılır? Farketmek nasıl yazılır? Farketmek mi, farketmek mi? TDK'ya göre fark etmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE FARK ETMEK NASIL YAZILIR?

Farketmek: Yanlış

Fark etmek: Doğru

FARK ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Fark etmek:

1. görmek, seçmek:

"Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu ancak ön güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti." - Attila İlhan

2. anlamak, sezmek:

"Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti." - Tarık Buğra

3. değişmek, başkalaşmak.

4. ayırt etmek:

"Konuşma kesilmiyor, şimdi yabancı sesleri daha iyi fark etmekteyim." - Refik Halit Karay

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