Fare korkusundan tepetaklak oldu...Gülümseten anlar kameralara yansıdı

Fare korkusundan tepetaklak oldu.

Fare korkusundan tepetaklak oldu...Gülümseten anlar kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'da Atilla Durdu isimli vatandaşın iş yerine giren fare yüzünden panik yaşayarak tepe taklak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Atilla Durdu, iş yerine giren fare yüzünden az kalsın hastanelik oluyordu. Durdu, iş yerinden çıkarttığı farenin geri geldiğini görmedi ve farenin yanından geçtiği esnada panikle tepe taklak yere devrildi. Durdu'nun yaşadığı bu ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durdu'nun eğlenceli anları sosyal medyada 1 milyona yakın izlendi.

"Çok büyük ilgi gördü o anlar, hep beraber gülümsedik"

Farenin yanına gelmesiyle istemsizce davrandığını belirten Durdu, "O gün ben iş yerinin köşesinde otururken bir tane fare kapının önünde gördüm. İçeriye girmemesi için kasaya doğru yürüdüm. Yürüdükten sonra bir anda yanıma geldi. İstemsizce bir hareket yaptım, sonrada düştüm. Belim ağrıdı, benim için komik bir durum oldu. Sonra da kamera görüntülerini izledik ve sosyal medyamda paylaştım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz