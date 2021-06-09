Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası
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Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası

Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah'ın diziye ağır dramatik sahnelere dayanamadığı için veda edeceği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Abdullah, iddia edildiği gibi dramatik sahnelere dayanamadığı için değil karakterinin hikayesi bittiği için ayrıldığını belirterek "Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak" dedi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yaptı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde kaza geçiren İnci, Han'ın kollarından hayatını kaybetti.

DRAMATİK SAHNELERE DAYANAMADIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İlk bölümden bu yana dizide rol alan başarılı oyuncu, sezon finaliyle Masumlar Apartmanı'na veda etti. Diziden ayrılacağı günler öncesinden belli olan Abdullah'ın senaryodaki ağır dramatik sahnelere dayanamadığı ileri sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI

Ölerek diziden ayrılan oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan iddiaları da yalanlayarak şunları yazdı: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."

Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, duygulandıran veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, duygulandıran veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın diziye ağır dramatik sahnelere dayanamadığı için veda edeceği iddia edilmişti.

Farah Zeynep Abdullah, iddia edildiği gibi dramatik sahnelere dayanamadığı için değil karakterinin hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını açıkladı

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Farah Zeynep Abdullah'ın, Masumlar Apartmanı dizisinden dramatik sahnelere dayanamadığı için ayrıldığı iddiası - Haberler Magazin
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