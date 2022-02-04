Far Cry 6'nın yeni DLC çıkış tarihi açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Far Cry 6'nın yeni DLC çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Far Cry 6'nın yeni DLC çıkış tarihi açıklandı

Ubisoft'un Twitter'dan yaptığı açıklama ile Far Cry 6'nın yeni DLC'si Joseph Seed'in çıkış tarihini duyurdu.

Twitter'dan yapılan duyuruda Ubisoft, Far Cry 6'nın üçüncü kötüleri DLC'nin Joseph: Collapse'ın 8 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Vaas Montenegro ve Pagan Min DLC'leri gibi Joseph Collapse da oyuncuların eşyaları, güçlendirmeleri ve penance adlı bir para birimini topladığı benzersiz bir haydut benzeri yapıya sahip olacak.

Far Cry 6 için Premium DLC'nin sonu olsa da, Far Cry 6'nın yol haritasının bir parçası olarak duyurulan ücretsiz DLC'ler hala var. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Far Cry 6 için vaat ettiği Rambo DLC'sini ekledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Joseph Seed DLC'si Far Cry 6'da 8 Şubat'tan itibaren oynanabilir olacak. Far Cry 6'nın Season Pass'ini satın alan kullanıcılar tarafından ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar. Season Pass'i olmayan kullanıcılar ise Ubisoft'un yaptığı indirim ile yüzde 25 oranla satın alabilecekler.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Far Cry 6, Far Cry 5, Ubisoft, Gamegar,, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title