Far Cry 6'nın yeni DLC çıkış tarihi açıklandı

Twitter'dan yapılan duyuruda Ubisoft, Far Cry 6'nın üçüncü kötüleri DLC'nin Joseph: Collapse'ın 8 Şubat'ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Vaas Montenegro ve Pagan Min DLC'leri gibi Joseph Collapse da oyuncuların eşyaları, güçlendirmeleri ve penance adlı bir para birimini topladığı benzersiz bir haydut benzeri yapıya sahip olacak.

Far Cry 6 için Premium DLC'nin sonu olsa da, Far Cry 6'nın yol haritasının bir parçası olarak duyurulan ücretsiz DLC'ler hala var. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Far Cry 6 için vaat ettiği Rambo DLC'sini ekledi.

Joseph Seed DLC'si Far Cry 6'da 8 Şubat'tan itibaren oynanabilir olacak. Far Cry 6'nın Season Pass'ini satın alan kullanıcılar tarafından ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar. Season Pass'i olmayan kullanıcılar ise Ubisoft'un yaptığı indirim ile yüzde 25 oranla satın alabilecekler.

Play as Joseph Seed on February 8th with the release of Joseph: Collapse. Celebrate this launch with up to 25% OFF on the Season Pass! #FarCry6 pic.twitter.com/tZKgERi82u