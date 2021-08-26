Far Cry 6'nın hikayesini anlatan fragman yayınlandı
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Far Cry 6'nın hikayesini anlatan fragman yayınlandı

Far Cry 6'nın hikayesini anlatan fragman yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021'de Far Cry 6'nın yeni bir hikaye fragmanı yayınladı. Baş düşman Castillo'nun hayatına ve oynanışa ufak bir göz atma fırsatı yakaladık.

Ubisoft'un YouTube hesabından yayınlanan Far Cry 6'nın fragmanı, oyunun genel hikayesini ve baş düşman Anton Castillo'yu ele alıyor. Fragmanda, babasının izinden gitmek için acımasızca ve sıkı bir şekilde eğitilmiş küçük çocuğa da göz atmamızı sağladı.

Castillo kanser için güçlü bir tedavinin sadece kendi ükesi Yara'da bulunan özel bir tütün türü içinde yattığını keşfediyor. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla Yara'yı yönetiyor. Bu sırada rejime karşı başkaldıracak devrimci bir mücadele de ateşleniyor.

Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek ve Amazon Luna, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve PC platformlarında piyasaya sürülecek.

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FAR CRY 6 HİKAYE FRAGMANI

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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