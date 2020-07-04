Far Cry 6 Kadrosunda Giancarlo Esposito Olabilir
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Far Cry 6 Kadrosunda Giancarlo Esposito Olabilir

Vaas Montenegro, Ubisoft için Far Cry 3 ile psikopat ana kötü karakter geleneğini başlatmıştı. Sonrasında çıkan oyunlarda Pagan Min, Joseph Seed ve ikiz kardeşler Mickey ve Lou ile karşı karşıya getirmiş ama Vaas gibi bir etki bırakmaktan oldukça uzakta kalmıştı.

Far Cry 6 Kadrosunda Giancarlo Esposito Olabilir
04.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:30

Vaas Montenegro, Ubisoft için Far Cry 3 ile psikopat ana kötü karakter geleneğini başlatmıştı. Sonrasında çıkan oyunlarda Pagan Min, Joseph Seed ve ikiz kardeşler Mickey ve Lou ile karşı karşıya getirmiş ama Vaas gibi bir etki bırakmaktan oldukça uzakta kalmıştı. Ama aranan kan bu defa bulunmuş gibi görünüyor. Far Cry 6 kadrosunda Giancarlo Esposito da karşımıza çıkabilir.

Far Cry 6 Kadrosunda Giancarlo Esposito da Olacak Mı?

Gelişmenin kaynağı ise GameReactor sitesinin önce yayınlayıp, daha sonradan yayından kaldırılan bir habere dayanıyor. Collider tarafından gerçekleştirilen bir röportaj sırasında konuşan Esposito, yeni bir rol oynama stiline ihtiyaç duyulan özel bir teknolojinin kullanıldığı gizli bir video oyunu üzerinde çalıştığını söylemiş.

Los Pollos Hermanos patronu henüz bahsi oyunun adını vermiş değil ama GameReactor sitesi, bu oyunun Far Cry 6 olduğunu iddia ediyor ki kendilerinin ortaya attığı iddiaların genellikle doğru çıktığını söyleyelim. Eğer bu iddia da doğru çıkarsa, kötü adam rolünü son derece iyi bir şekilde icra eden Giancarlo Esposito tam isabet bir seçim olmuş olacak.

Ubisoft henüz Far Cry serisinin yeni oyunu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ama yine GameReactor sitesi, Fransız yayıncının bizi bu defa egzotik bölgere doğru bir seyahate çıkartacağını söylemişti. Dahası ise Mayıs ayında, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan mevcut finansal yılı içerisinde beş AAA oyunu satışa sunmasının planlandığı duyurulmuştu. Bu oyunlardan bir tanesinin de Far Cry 6 olduğu söyleniyor.

İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını ise 12 Temmuz 2020 Pazar günü TSİ 22: 00 sıralarında başlayacak olan Ubisoft Forward yayınında göreceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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