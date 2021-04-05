Fantasian Apple Arcade'e özel bir şekilde çıktı

Final Fantasy oyununun yaratıcısı olan Hironobu Sakaguchi tarafından merakla beklenmekte olan RPG oyunun Fantasian Apple Arcade üzerinden yayınlandı.

Final Fantasy oyununun yaratıcısı olan Hironobu Sakaguchi tarafından merakla beklenmekte olan RPG oyunun Fantasian Apple Arcade üzerinden ( Apple'ın oyun aboneliği sistemi ) yayınlandı.

Fantasian Bundan Sonra Apple Arcade'de Erişilebilir

Mistwalker aracılığıyla geliştirilen oyunu Apple Arcade üzerinden ( Apple'ın oyun aboneliği sistemi ) özel bir oyun şeklinde karşımıza çıkıyor. Hironobu Sakaguchi'nin 2007 yılında Xbox 360 adına yayınlanan Lost Odyssey'den beri ilk kez geleneksel olan RPG oyununa geri dönüldüğü umuluyor. Ayrıca oyunu; Final Fantasy'nin bestecisi olan Nobuo Uematsu'nın yeni film müziğini de içermektedir.

Oyuncular, makinelerin yönetmekte olduğu tuhaf bir evren içerisinde büyük bir patlamadan sonra uyanan Leo rolünü üstlenecekler. Uzun bir yolculuğa çıkış yapılırken; insanlığın bildiği bütün şeyi yavaş bir şekilde kaybetmesine neden olan gizemleri çözecekler. İlgi çekici hikayenin tamamı Hironobu Sakaguchi tarafından yazılmaktadır. Ayrıca ünlü Final Fantasy bestecisi olan Nobuo Ueamatsu ile tamamlanmıştır. Sürükleyici bir deneyim sunmak adına benzersiz modeller, ses ve müzik efektlerine sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Kaynak: Playerbros