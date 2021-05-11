Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa bahçesinde çıkan yangını kutlamalar yaparak izledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğünü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında 331 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı