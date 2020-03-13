Fanatik Filmi Fanatik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fanatik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Fanatik, sevdiği bir aksiyon filmi oyuncusunu takip etmeye başlayan bir hayranın hikayesini konu ediniyor. Takıntı haline getirdiği oyuncuyu takibe başlayan adam, bir süre sonra oyuncunun hayatı için büyük bir tehlike oluşturmaya başlar.

Yönetmen Fred Durst’ün, kendi başına gelen bir olaydan esinlenerek Dave Bekerman ile kaleme aldığı filmde, oyuncuyu takip eden hayran rolünü John Travolta canlandırıyor.

Yönetmen: Fred Durst

Senaryo: Fred Durst, Dave Bekerman

Oyuncular: John Travolta, Devon Sawa, Ana Golja, Jacob Grodnik, James Paxton, Josh Richman, Jeff Chase, Luis Da Silva Jr., Jessica Uberuaga, Rene Michelle Aranda, Marta González Rodin, Leslie Sides, Theresa Ireland, Denny Mendez, Elle Matarazzo, Danny Minnick, Martin Peña, Lisa Lynn Dempsey, Neb Chupin, Rob Wolfe, Marcela Herrera, Lyric, Dominic Salvatore, Gabe Karon, Tyler Hammond, Carlton Bell, Kenneth Farmer, Erin Reese Alexander, Nikola Chupin, Jimmy Marino, Nick Loren, Saul Green, Alex Ellis, John Schwert

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: The Fanatic

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com