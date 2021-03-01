Fall Guys sistem gereksinimleri 2021 | Fall Guys kaç GB?

Fall Guys, Devolver Digital Games tarafından tasarlanan ve kullanıcılara yayınlanan çevrimiçi olarak oynanan bir çok oyunculu video oyunudur. 2020 yılında ilk kez çıkan oyun kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Microsoft Windows ve PlayStation 4 için 16 Mayıs 2018'de oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Buna ek olarak 31 Temmuz 2020'de piyasaya sürülmüştür. Oyun yapılım aşamasında bir çok yarış oyunlarından ilham aldığı söylebilebilir.

Bu oyunlara bir göz atacak olursak; Takeshi's Castle, Wipeout, veya Ninja Warrior gibi oyunları söyleyebiliriz. Oyun kullanıcılara sunulmadan önce PlayStation Plus kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde sunuldu.

Fall Guys oyunu 48 saat içerisinde 48 milyondan fazla oyunsever satın almıştır. Oyun Steam platformunda bulunmaktadır ve ücretli satılmaktadır.

FALL GUYS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit sadece

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

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İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit sadece

İşlemci: Intel Core i5 eşdeğeri AMD veya daha üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/ AMD Radeon HD 7950 veya daha üstü

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan