Kahve içtikten sonra fincanı ters çevirip çıkan şekillere bakmak ve onları yorumlamak vazgeçilmezlerimizdendir. Kahve fallarında en çok görülen şekillerden olan farenin de anlamı merak ediliyor. Peki, falda fare görmek ne demektir? Falda fare görmek nedir?

FALDA FARE GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Falda fare görmek genel olarak sinsi insanları ifade eder. Fal sahibinin etrafında sinsi insanlar olduğunu ve onlara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden bu fal, fal sahibinin etrafındaki bazı insanların onun haberi olmadan gizli işler çevirdiği anlamına gelmektedir.

KAHVE FALINDA FARE ŞEKLİ ÇIKMASI

Kahve falında fare şekli çıkması, dost gibi görünen düşmanları ifade eder. Bu fal, fal sahibine etrafındaki insanlara dikkat etmesi gerektiğini ifade eder.Bu fal bazı yorumculara göre borç verirken dikkatli olunması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. Harcamalar yapılırken de daha dikkatli olunmalıdır.

KAHVE FALINDA FARE KAFASI GÖRMEK

Falda fare gören kişi eğer iş yeri sahibiyse bu maddi kayıp anlamına gelmektedir. İş sahibi olan kişiler için dikkatli olunması gereken bu konudaiş yerinde çalışan kişilerin işten çıkarılması ve bugibi konular gündem olabilir.

Kahve falında büyük fare görmek yalancı, dolandırıcı ve İftiracı bir insanı anlatmaktadır. Bu kişiye karşı çok dikkat edilmesi gerektiği ve sinsi biri olduğunu anlatan faldır. Bu kişi iş dünyasından olabilir ya da yakın bir kişi olabilir.

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