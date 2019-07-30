Fakültede iletişim araçları sergileniyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde iletişim araçları müzesi açıldı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Geçmişten günümüze iletişim araçlarının kentin sosyo-kültürel yapısındaki yeri: Adana dosyası" adlı proje kapsamında İletişim Araçları Müzesi oluşturuldu. Müzede titiz bir çalışma sonucunda toplanan radyolar, fotoğraf ve film makineleri, film afişleri, daktilolar, projeksiyon cihazları başta olmak üzere çok sayıda iletişim aracı yer alıyor.

Müzeyle Adana'nın iletişim tarihine ve kültürüne ışık tutularak hem bilimsel çalışmalara katkı sağlamak hem de eğitim, öğretim hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, açılış nedeniyle düzenlenen törende, müzeyi hizmete açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kibar, şunları kaydetti:

"Müzeler toplumların geçmişlerini anlamaları, bugünlerini geçmişin ışığında kavramaları ve geleceklerini inşa etmeleri sürecinde çok önemli işlevi olan kurumlardır. Aynı zamanda, her düzeydeki eğitim ve araştırma için değerli kaynak teşkil ederler. Başta bu çalışmaya öncülük eden proje ekibine, müzenin fiziki yapılanması yönünde önemli destek sağlayan eğitim dostlarına teşekkür ediyorum. "

Dekan Çubukçu da oluşturulan müzede sergilenmek üzere bağışların geleceği düşüncesiyle sergi alanının büyütülmeye açık biçimde kurgulandığını belirtti.

Çubukçu, "Ayrıca serginin tamamının dijital ortama aktarılması sonucunda farklı yurt içi-ve yurt dışı üniversite ve diğer kurumlarda ve oluşturulacak web sitesi üzerinden uluslararası mecralarda izlenebilmesinin sağlanması ve iletişim alanındaki eğitim ve akademik çalışmalar için kaynak oluşturulması da hedeflenmektedir. Bu sebeple, müzedeki araçlar, özellikle eski tarihli basılı materyal eğitim ve araştırma amacıyla kullanıma açık olacaktır."

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek müzeyi açtı.

Kaynak: AA