Faizler düştü mü? Güncel kredi faiz oranları

Faizler düştü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kredi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın ev, otomobil almasını ve yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden biri.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.

GÜNCEL KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Güncel konut (ev) kredisi faizleri Ağustos 2021 tarihinde yüzde 1.37'den başlıyor. Ancak bazı banaklar kampanya yaparak kredi faizlerini bir miktar daha aşağı çekebilir. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar bankaların kampanyalarını yakından takip edebilir.

GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Akbank %1,55 %1,35

Vakıfbank %1,55 %1,37

Halkbank %1,63 %1,38

TEB %1,45 %1,41 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yapı Kredi %1,37

Ziraat Bankası %1,37 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İş Bankası %1,41

Garanti BBVA %1,42

QNB Finansbank %1,51

ING Bank %1,59

Alternatif %1,71

HSBC %1,74

Fibabanka %1,77

ICBC Turkey %1,89

İhtiyaç kredisi 60 ay olacak mı?

Eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız, bankaların kredi başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alabileceksiniz. Bankalar belirli limitlere göre kredi kullandırırken müşterilerin en fazla 60 ay vade yapmasını isteyeceklerdir.

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