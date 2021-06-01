Fahriye Evcen, verdiği pozlarla hayranlarını mest etti
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir dergi için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Evcen, dergi kapağını sosyal medya hesabından paylaşınca beğeniler yağmur oldu.
Son olarak hayranlarına sürpriz yapan ve marka yüzü olduğu firmanın reklamlarında oğlu Karan ile boy gösteren Fahriye Evcen güzelliği ile baş döndürdü.
Ekranların sevilen oyuncusu kapak olduğu dergiye verdiği pozlardaki güzelliği ile adeta baş döndürdü. Ünlü isim sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu.
Yaza merhaba diyen elbiseler içinde adeta alev alan Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı.