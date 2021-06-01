Fahriye Evcen, verdiği pozlarla hayranlarını mest etti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir dergi için verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Evcen, dergi kapağını sosyal medya hesabından paylaşınca beğeniler yağmur oldu.