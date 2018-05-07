Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Uyutulmuş Çita ile Verdikleri Poz Tepki Çekti
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'le birlikte uyutulmuş bir çita ile verdikleri poz, takipçilerinin tepkisini çekti.
Gözde çift Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in geçen günlerde çıktığı Afrika tatili tüm hızıyla sürüyor. Cape Town'da denizin tadını çıkaran ikili, renkli tatillerinde adrenaline de doydu.
FAHRİYE'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Fahriye Evcen, uyutulmuş çita ile çekildiği fotoğrafı yoruma kapadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından güzel oyuncunun paylaşımına tepki yağdırdı.
"ZAVALLI HAYVANI NE HALE GETİRMİŞLER"
'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi.
Fahriye Evcen'in Afrika gezisinden paylaşımları;
YORUMLAR (9)
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bilip bilmeden konuşmayın çita onlar gelmeden önce sağlık kontrolünden geçmesi için uyutulmuştur. Ne ön yargılı ne patavatsız insanlarsınız.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Bizimkiler hayvan başında poz verirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insan hakları oldugu kadar hayvan hakları da var hayvanlara yapılan zulme (avlanma, uyutma, iskence , kafeste tutulma vs hepsi zulumdur) gulerek poz verenleri kınıyorum kim olursa olsun ustelik bu cifti cok severdim hic beklemezdim üzüldüm.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırADS: Insana gerekli degeri veriyomusunuzda sankiYayından Kaldır
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eeee ne var bunda sadece uyuyo tepki alacak birsey yok bence sizi seviyorum gencler masallah sizeCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır