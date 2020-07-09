Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından eşi Burak Özçivit'e benzerliğiyle kısa sürede ilgi odağı olan oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı. Evcen'in oğluyla pozları bir saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz sene ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Çocuğunun fotoğraflarını çok sık paylaşmayan Evcen, bugün peş peşe pozlarını paylaştı. "BABASI GİBİ KESKİN BAKIŞLIM" Oğlunu kucağına alarak peş peşe selfie çeken Fahriye Evcen, bu pozlarını 10 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Evcen'in "Babası gibi keskin bakışlım" notuyla paylaştığı fotoğraflar 1 saatte 1 milyondan fazla beğeni aldı. İşte Fahriye ve oğlunun yeni pozları...