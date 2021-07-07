Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti
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Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından leopar desenli mini şortlu pozlarını paylaştı. Ev hallerini paylaşan Evcen'in pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve bir oğlu bulunan Fahriye Evcen, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Yeni sezonda ekrana dönecek olan oyuncu, son olarak leopar desenli kıyafetiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

MİNİ ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 11,9 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu kıyafetiyle poz verdi. İki fotoğrafını paylaşan oyuncu herhangi bir açıklama yazmadı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun pozlarına birçok yorum ve beğeni geldi.

Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti

DÖNEM DİZİSİNDE OYNAYACAK

Oğlu Karan'ı 2 yaşına getiren ve setlere dönme kararı alan güzel oyuncu Fahriye Evcen, TRT ekranlarında yayınlanan "Alparslan" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Evcen, yeni projesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak.

Fahriye Evcen, leopar desenli mini şortlu pozlarıyla takipçilerini mest etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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