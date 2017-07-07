Fahriye Evcen'in Gelinliği İsrailli Tasarımcının Kopyası Çıktı

Burak Özçivit'le geçtiğimiz hafta dünya evine giren Fahriye Evcen'in, gelinliğinin kendisinden 1 yıl önce evlenen Neslihan Atagül'ün gelinliğinin neredeyse aynısı olması dikkat çekmiş, magazin dünyasında çokça konuşulmuştu.

TASARIMCISINA TEŞEKKÜR ETTİ

Düğününün üzerinden bir hafta geçtikten sonra Fahriye Evcen Instagram hesabından, düğünde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla düğünde emeği geçenlere teşekkür etti. Teşekkür ettikleri arasında "kopya" gelinliğin mimarı ünlü tasarımcı Raşit Bazıbağlı'da yer aldı.

GELİNLİĞİN İLK MİMARI İSRAİLLİ TASARIMCI

Hal böyle olunca gözler yeniden Fahriye'nin gelinliğine ve gelinliğin tasarımcısına döndü. Dikkat çeken gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Neslihan Atagül'ün gelinliğini İsrailli tasarımcı Berta Balilti yapmıştı. Fahriye'nin gelinliğinin Neslihan'ın gelinliğinin kopyası olduğu kabul edilecek olursa, Fahriye'nin gelinliği için "İsrail kopyası" diyebiliriz.