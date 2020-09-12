Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yedikten sonra hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Oyuncu Fahriye Evcen'in, hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafında elindeki çanta dikkat çekmişti. Evcen'in çantasının 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 BİN TL DEĞERİNDE ÇANTAYLA DOLAŞIYOR Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.