Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
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Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yedikten sonra hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

12.09.2020 23:30 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:40

Oyuncu Fahriye Evcen'in, hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafında elindeki çanta dikkat çekmişti. Evcen'in çantasının 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 BİN TL DEĞERİNDE ÇANTAYLA DOLAŞIYOR

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Fahriye Evcen'in çantası 10 bin TL değerinde
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
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