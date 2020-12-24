Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı

Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notu düştü.