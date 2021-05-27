Fahriye Evcen'den Karan pozları
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Fahriye Evcen'den Karan pozları

Fahriye Evcen'den Karan pozları
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fahriye Evcen, evindeki yüzlerce kitapları toplarken kendisine eşlik eden oğlu Karan'ın pozlarını Instagram'dan paylaşarak, esprili mesajlar yazdı. İşte detaylar...

Fahriye Evcen, evinde kitaplarını topladı. Oyuncuya, oğlu Karan'da eşlik etti. Evcen, çektirdiği beş kareyi Instagram'dan paylaştı. Yüzlerce kitap arasında oğlunu çeken oyuncu, "Kitap kurdum" diye yazdı.

Evcen, bebeğinin kitap okurken pozuna, "Çok çalışıyor" notunu düştü.

Karan'ın 'Kısa Film Yapımı' kitabını okumasına oyuncu, "Yönetmenliğe hazırlanıyor. Kitaba gömüldü çok ciddi çalışıyor" diyerek, espri yaptı.

Karan'ın eserleri üst üste koyması üzerine ise Evcen, "E kolay değil bu işler boyunca kitap bitirdi" ifadelerini kullandı.

Karan'ın son olarak Sigmund Freud'un kitabını eline alması üzerine oyuncu, "Evet... Sonunda aradığını buldu. Fikir değiştirdi ve psikolojiye geçiş yaptı" diyerek, bitirdi.

Fahriye Evcen'den Karan pozları
Fahriye Evcen'den Karan pozları
Fahriye Evcen'den Karan pozları
Fahriye Evcen'den Karan pozları
Fahriye Evcen'den Karan pozları

Kaynak: Snob Magazin

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