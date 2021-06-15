Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!
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Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündeminde adı sıkça geçmeye başlayan çeken Fahrettin Poyraz vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi! Fahrettin Poyraz kimdir?

Sosyal medyanın merak konusu olan ve siyaset gündeminde sıkça adı anılan Fahrettin Poyraz hakkında araştırmalar yapılıyor. Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi!

FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Temmuz 1968

Kaç yaşında: 52 yıl yaşında

Nereli: Domaniç

Dr. Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968'de Kütahya Domaniç'te doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Poyraz, Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında baş denetçi olarak görev yapan Poyraz, Yeminli Mali Müşavir olup Uluslararası Bağımsız denetçi sertifikasına sahiptir. Poyraz ayrıca, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Poyraz, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu üst klasman temsilcisidir.

22, 23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili olarak görev yapan Poyraz, 24. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 05.12.2017 tarih ve 384 Sayılı Kararı ile Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Aynı zamanda Vakfımız Mütevelli Heyetinin 28 Şubat 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı karar ile Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

Poyraz, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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Fahrettin Poyraz kimdir? Fahrettin Poyraz kaç yaşında, nereli? Fahrettin Poyraz hayatı ve biyografisi! - Haberler
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