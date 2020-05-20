Fahrettin Koca Kelebek Etkisi Riskine Karşı Uyarılarda Bulundu
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Fahrettin Koca Kelebek Etkisi Riskine Karşı Uyarılarda Bulundu

Ülkemizde yaklaşık bir ay gibi bir süredir düşüş eğilimi izleyen yeni tip koronavirüs ile ilgili

Fahrettin Koca Kelebek Etkisi Riskine Karşı Uyarılarda Bulundu
20.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:48

Ülkemizde yaklaşık bir ay gibi bir süredir düşüş eğilimi izleyen yeni tip koronavirüs ile ilgili kontrollü normalleşme adımları atılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı kritik detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca atılabilecek yanlış adımlarda kelebek etkisi ile karşılaşabileceğimizi vurguladı.

Kelebek Etkisi Nedir?

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bazı detaylara değinen Fahrettin Koca, alınacak tedbirlere uymanın kritik düzeyde önemli olduğunu ve bu süreçte atılabilecek yanlış adımların istenmeyen facialar doğurabileceğini vurguladı. Bu durumu kelebek etkisi ile benzeştiren Koca, vatandaşlardan azami dikkat istedi.

"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı altüst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım."

Peki siz son zamanlarda atılan kontrollü normal hayata dönüş adımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu süreç tehlikeli durumlara sebebiyet verebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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