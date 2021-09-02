Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere "Atatürk"lü yanıt

Yargıtay binasının dualı açılışına gelen eleştirilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk TBMM'nin açılışındaki dualı fotoğrafıyla yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte dua ederek Yargıtay yeni hizmet binasının açılışını yapmasına eleştiri gelmişti.

"NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu eleştirilere paylaştığı iki fotoğrafla yanıt verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinin açılışını dua ile yaptığı fotoğrafı paylaşan Altun, tweetine sosyal medyanın meşhur akımı olan "Nasıl başladı, nasıl gidiyor?" yazdı.