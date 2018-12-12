Fahir Atakoğlu, Zorlu Psm'de Sahne Alacak

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Farklı müzik kültürlerini kendine has tarzıyla harmanlayan sanatçı, 27 Şubat 2019'da Zorlu PSM'de konser verecek.

Atakoğlu, özellikle senfonik çalışmaları ve film müzikleriyle dünya çapında üne kavuştu. Kendi bestelerinden oluşan "Istanbul in Blue" albümüyle 7 dalda Grammy'e aday gösterilen sanatçı, uluslararası alanda da birçok ödüle layık görüldü.

Bugüne kadar 17 ülkede, 14 albümü yayımlanan sanatçının albümleri 2 milyondan fazla satışa ulaştı.

Sanatçı, Jazziz Dergisi tarafından "gerçek anlamda küresel jazz" olarak tanımlanırken, 2006'da yaşamını yitiren, Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün tarafından da Avrupa'nın günümüzdeki en önemli piyanist ve bestecilerinden biri olarak gösterilmişti.