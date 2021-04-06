Fadime Arslan öldü mü, öldürüldü mü? 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü

Ölümü şüpheli görülen Fadime Arslan kimdir? Fadime Arslan öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Fadime Arslan olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fadime Arslan konusu ele alınıyor. Fadime Arslan'a ne oldu?