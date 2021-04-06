Fadime Arslan öldü mü, öldürüldü mü? 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü
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Fadime Arslan öldü mü, öldürüldü mü? 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü

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Fadime Arslan öldü mü, öldürüldü mü? 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü

Ölümü şüpheli görülen Fadime Arslan kimdir? Fadime Arslan öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Fadime Arslan olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fadime Arslan konusu ele alınıyor. Fadime Arslan'a ne oldu?

Fadime Arslan'a ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da cevap arayan soruların yanıtları...

FADİME ARSLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

88 yaşındaki Fadime Arslan'ın ölümü üzerine çocukları canlı yayına katıldı.

9 çocuk sahibi Fadime Arslan'ın ölümündeki şüpheler üzerine Fadime Arslan'ın çocukları, yaşlı kadına bakan gelinden şikayetçi oldu.

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