Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
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Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti

01.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:21
Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, yeni dönemin Gaziantep Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör'ü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine başarılılar diledi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Ziyarete Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci ve Mehmet Ali Korkmaz katıldı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
Fadıloğlu'ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 15:27:01. #1.15#
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