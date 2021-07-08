Otomobil ve cip çarpıştı, faciadan saniyelerle dönüldü

Otomobil ve cip çarpıştı, faciadan saniyelerle dönüldü Kaza yaptıktan sonra yanan araçtan saniyelerle kurtuldular Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı Çorum'da bir otomobil ile cipin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından alev alan cip tamamen yandı.

Otomobil ve cip çarpıştı, faciadan saniyelerle dönüldü

Kaza yaptıktan sonra yanan araçtan saniyelerle kurtuldular

Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile cipin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından alev alan cip tamamen yandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak içinse itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'a seyir halinde olan Selim Y.'nin kullandığı 07 AFZ 033 plakalı otomobil Atçalı Köyü kavşağında aynı yöne giden Gültekin A.'nın kullandığı 19 ABU 496 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile cip istinat duvarına çarparken, otomobil ise yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kaza nedeni ile Samsun-Çorum Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

İstinat duvarına çarpan cip yandı

İstinat duvarına çarparak duran cip içerisindeki yaralılar Gültekin A. ve Pehlül K., diğer sürücülerin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralıların araçtan çıkartılmasından saniyeler sonra meydana gelen patlama ile araç tamamen yanarak kül oldu.

Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobil ise 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selim Y., İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan otomobil sürücüsü Selim Y., acil ameliyata alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk